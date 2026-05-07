Вучич заявил, что Сербии нужны малые и крупные ядерные АЭС

Минэнерго Сербии совместно с французской EDF ранее представило дорожную карту развития атомной программы республики. Документ предусматривает подготовку предпосылок для создания в стране ядерной энергетики, а также сравнительную оценку вариантов как классических АЭС, так и малых модульных реакторов. Ведомство рассчитывает, что окончательное решение о развитии национальной атомной программы правительство примет к середине 2027 года. После этого Белград должен перейти к выбору технологии и заключению контрактов, завершив этот этап к 2032 году. Ранее Вучич заявлял, что Сербии необходимо построить крупную АЭС к 2041 году для обеспечения энергетической безопасности, а Минэнерго допускало начало строительства первой атомной станции к 2035 году.