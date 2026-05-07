Вучич заявил, что Сербии нужны малые и крупные ядерные АЭС

БЕЛГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Сербии для обеспечения энергетической стабильности в будущем потребуется строительство малых и крупных АЭС. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в авторской статье для газеты Kurir.
«Сегодня мы планируем строительство многочисленных нефтепроводов, газопроводов, интерконнекторов, гидроэлектростанций, ветропарков и солнечных электростанций, но всего этого будет недостаточно для энергетической стабильности Сербии без строительства в ней малых и крупных ядерных объектов», — отметил Вучич.
Сербский лидер назвал атомную энергетику «самой чистой и самой безопасной энергией». «Обеспечение знаний и средств для проектов в этой области станет крупнейшим вызовом для будущего правительства, так же как и управление рудными богатствами, сырьем, минералами и редкими металлами», — подчеркнул президент.
Вучич указал, что Сербии необходим комплексный подход к решению всех энергетических вопросов, включая использование ядерной энергии. Он напомнил, что десятилетиями в стране не строились новые энергетические объекты, а многое из созданного в последние годы возводилось вынужденно, «под давлением внешних войн и санкций».
Минэнерго Сербии совместно с французской EDF ранее представило дорожную карту развития атомной программы республики. Документ предусматривает подготовку предпосылок для создания в стране ядерной энергетики, а также сравнительную оценку вариантов как классических АЭС, так и малых модульных реакторов. Ведомство рассчитывает, что окончательное решение о развитии национальной атомной программы правительство примет к середине 2027 года. После этого Белград должен перейти к выбору технологии и заключению контрактов, завершив этот этап к 2032 году. Ранее Вучич заявлял, что Сербии необходимо построить крупную АЭС к 2041 году для обеспечения энергетической безопасности, а Минэнерго допускало начало строительства первой атомной станции к 2035 году.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам переговоров с Вучичем, состоявшихся в феврале, заявил о готовности российской стороны предложить Белграду комплексное сотрудничество в атомной сфере. По его словам, речь идет не только о строительстве атомной станции, но и о создании полноценной отрасли, включая подготовку кадров и участие сербских компаний в международных проектах.