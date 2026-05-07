В России за 10 лет выросло одно пособие: сумма достигает 83 тысяч рублей

За 10 лет максимальный размер выплат по уходу за ребенком в России увеличился в четыре раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику.
Родители получают эту ежемесячную выплату, пока их ребенку не исполнится полтора года. Она равняется 40% среднего заработка, но ограничена сверху. И если в 2016-м верхняя граница была на уровне 21,6 тыс. рублей, то сейчас она перевалила за 83 тыс.
Для неработающих родителей предусмотрено минимальное пособие — в этом году его размер составляет 10,7 тыс. рублей. 10 лет назад оно находилось на уровне 2,9 тыс. на первого ребкнка, на второго и последующих — по 5,8 тыс.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести ежемесячную надбавку к страховой пенсии по старости для граждан, вырастивших трех или более детей. Размер доплаты хотят назначить в половину фиксированной выплаты.