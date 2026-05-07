Bloomberg: Vitol впервые за 10 лет закупил нефть в Мексике

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Vitol впервые за десятилетие закупил мексиканскую нефть на фоне нарушения глобальных цепочек поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его сведениям, зафрахтованный Vitol танкер Eurovision в среду на терминале у мексиканского побережья загружал около 827 тыс. баррелей легкой нефти марки Olmeca и 200 тыс. баррелей тяжелой нефти марки Maya. Приобретенная у мексиканской государственной нефтегазовой компании Petroleos Mexicanos (Pemex) нефть, вероятно, направится в Европу на нефтеперерабатывающие заводы трейдера, отмечает агентство.