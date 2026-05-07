Эксперт Акрамов: спрос на майские туры сократился из-за коротких праздников

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Майские праздники в 2026 году стали самыми короткими за прошедшие 8 лет. Этим обусловлен более сдержанный спрос на майские туры, рассказал ТАСС декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.
Эксперт уточнил, что по данным участников туррынка, до 70−75% продаж майских туров приходится на первую декаду мая, однако в этом году объем бронирований в российских гостиницах на праздники сократился на 11,1% год к году.
«Это [сдержанный спрос на майские туры] связано с самой короткой за последние 8 лет продолжительностью майских выходных, холодной погодой, ростом стоимости поездок», — отметил Акрамов.
В 2026 году нерабочие праздничные дни были объявлены 1−3 мая (пятница — воскресенье) и 9−11 мая (суббота — понедельник). В общей сложности россияне отдохнут на майские праздники 6 дней.