Запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией был перенесен

Сроки запуска прямого авиасообщения между странами несколько раз менялись. В октябре замглавы Минтранса Владимир Потешкин анонсировал начало полетов авиакомпании Red Wings на 2025 год. В декабре посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай назвал датой запуска первую половину 2026 года. В феврале этого года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что прямые полеты между странами будут запущены в 2026 году.