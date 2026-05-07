Эксперт Мотохаси: влияние выхода ОАЭ из ОПЕК на цены пока будет незначительным

В долгосрочной перспективе цены могут снижаться из-за сокращения потребления нефтепродуктов, отметил специалист в области энергетики.

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК окажет лишь незначительное влияние на цены на нефть в краткосрочной перспективе, пока закрыт Ормузский пролив. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС японский эксперт в области энергетики, бывший главный редактор журнала EnergyShift Кэйити Мотохаси.

«Блокада Ормузского пролива продолжается, и объекты подвергаются нападениям, поэтому в краткосрочной перспективе влияние на цены на нефть будет незначительным», — отметил он. В среднесрочной же перспективе, считает эксперт, снижение цен будет зависеть от действий Саудовской Аравии. «В среднесрочной перспективе, если Ормузский пролив будет открыт и добыча нефти восстановится, цены на нефть, как ожидается, несколько снизятся в зависимости от реакции Саудовской Аравии (насколько будет сокращена добыча)», — добавил Мотохаси.

Вместе с тем он сомневается, что риски в Ормузском проливе будут смягчены, по крайней мере, в короткие сроки. «В плане энергетической безопасности на Ближнем Востоке наибольшую проблему представляет присутствие Израиля. Все более произраильская позиция ОАЭ лишь усугубит нестабильность на Ближнем Востоке, оставив вопросы энергетической безопасности нерешенными», — добавил он.

В долгосрочной перспективе, считает он, цены на нефть могут в некоторой степени снижаться и из-за сокращения ее потребления. «В долгосрочной перспективе блокада Ормузского пролива заставила мир, особенно Азию, более осознанно относиться к отказу от нефти. По мере развития электрификации спрос на нефть будет снижаться, поэтому ожидается падение и цен на нефть. Особенно примечателен прогресс Китая в отказе от ископаемого топлива», — отметил эксперт. С другой стороны, полагает Мотохаси, влияние этого фактора будет ограничено увеличением спроса на военную продукцию и развитие искусственного интеллекта.

Решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ вступило в силу 1 мая 2026 года. 3 мая Организация арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) объявила о выходе ОАЭ из ее состава с 1 мая. Глава эмиратской государственной нефтяной компании ADNOC Султан бен Ахмед аль-Джабер в свою очередь заявил, что решение ОАЭ выйти из вышеупомянутых организаций отвечает суверенным интересам государства и не направлено против других стран.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
