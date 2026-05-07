«Известия»: спрос на патриотическую атрибутику перед 9 Мая вырос на 24%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Продажи атрибутики, посвященной Дню Победы, в 2026 году увеличились на 24% в преддверии праздника. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании First Data.
Отмечается, что с начала апреля россияне потратили 175 млн рублей на онлайн-покупки патриотической атрибутики, а число заказов выросло на 24% по сравнению с тем же периодом 2025 года.
Флаги, георгиевские ленты, искусственные гвоздики, солдатские пилотки и военные костюмы россияне покупали чаще всего. Так, по данным газеты, флагов приобрели на 9% больше в сравнении с прошлым годом, георгиевских лент — в два, а гвоздик — в четыре раза больше.
Высокий спрос на символы Победы также отметили в пресс-службе Wildberries & Russ. По их данным, с 22 апреля по 5 мая оборот таких товаров вырос на маркетплейсе в 3,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. «В лидерах по обороту различные значки, броши с символикой праздника, а также георгиевские ленты — в натуральном выражении рост составил 275%. На втором месте — товары из категории “Предметы интерьера”, в данном случае речь идет о наклейках и декоре к празднику, где рост в натуральном выражении превысил 300%», — добавили в компании.