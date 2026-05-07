Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев предупредили о ловушке с продажей квартиры по низкой цене

Эксперт предупредила, что агентства недвижимости могут продать номера телефонов аферистам.

Источник: Freepik

Вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова предупредила в беседе с NEWS.ru: агентства недвижимости могут продавать номера телефонов доверчивых граждан аферистам. Схема работает через фейковые объявления о квартирах по баснословно низкой цене.

Парадокс в том, что такие объявления размещают даже крупные и «приличные» риелторские компании. Цель — не продать жильё, а собрать базу потенциальных покупателей. Вы звоните по «выгодному» предложению, ваш номер сохраняется — и затем продаётся вместе с тысячами других контактов тем, кто тоже ищет квартиру подешевле.

После такого звонка начинаются бесконечные обзвоны: вам будут ежедневно предлагать «альтернативные варианты», навязывать услуги и настойчиво приглашать на просмотры.