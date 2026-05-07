Новосибирцев предупредили о ловушке с продажей квартиры по низкой цене

Вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова предупредила в беседе с NEWS.ru: агентства недвижимости могут продавать номера телефонов доверчивых граждан аферистам. Схема работает через фейковые объявления о квартирах по баснословно низкой цене.
Парадокс в том, что такие объявления размещают даже крупные и «приличные» риелторские компании. Цель — не продать жильё, а собрать базу потенциальных покупателей. Вы звоните по «выгодному» предложению, ваш номер сохраняется — и затем продаётся вместе с тысячами других контактов тем, кто тоже ищет квартиру подешевле.
После такого звонка начинаются бесконечные обзвоны: вам будут ежедневно предлагать «альтернативные варианты», навязывать услуги и настойчиво приглашать на просмотры.