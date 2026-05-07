Строительство подстанции «Снеговая» во Владивостоке идёт по графику

В настоящий момент на территории новой подстанции специалисты уже установили два силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА каждый, фундаменты под прожекторные мачты, фундаменты для блочно-модульного здания и открытого распределительного устройства 110 кВ. На площадку доставлено необходимое навесное оборудование, которое в скором времени будет смонтировано специалистами.