Строительство подстанции «Снеговая» во Владивостоке идёт по графику

Этапы возведения энергообъекта выполняются согласно графику.
В настоящий момент на территории новой подстанции специалисты уже установили два силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА каждый, фундаменты под прожекторные мачты, фундаменты для блочно-модульного здания и открытого распределительного устройства 110 кВ. На площадку доставлено необходимое навесное оборудование, которое в скором времени будет смонтировано специалистами.
Помимо мероприятий непосредственно на самой площадке будущей подстанции, ведётся активная работа по строительству кабельной линии к территории объекта, подготовлена значительная часть траншеи для ЛЭП.
Также компания заблаговременно приобрела трансформаторы напряжения, разъединители, блоки оборудования открытых распределительных устройств 110 кВ, ограждения, металлоконструкции, элегазовые выключатели и другое оборудование. Строительство объекта планируется завершить до конца текущего года.
Новая подстанция станет важным центром питания в активно развивающемся районе, обеспечив потребителей надёжным и бесперебойным электроснабжением с выдачей мощности в размере 5 МВт.