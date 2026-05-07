Начинающий господрядчик подвел омский СибАДИ с капремонтом

По сведениям Омского УФАС от среды, 6 мая 2026 года, в реестр недобросовестных поставщиков включен индивидуальный предприниматель, взявший контракт на проведение капитального ремонта учебного корпуса № 3 СибАДИ, включающего в себя кладку отдельных участков стен, облицовку их гипсокартоном, установку противопожарных дверей, устройство новых полов и плинтусов.
«В конце мая прошлого года между победителем закупки и заказчиком был заключен контракт, по его условиям работы нужно было выполнить до 31.07.2025. Подрядчик просил продлить срок выполнения работ до 15 августа в связи со срывом поставки противопожарных дверей», — обозначено в официальном сообщении антимонопольного органа.
Отмечается, что после серии переносов в ноябре 2025 года приемка работ прошла неудачно, после чего представители вуза затребовали устранить недостатки, в начале апреля 2026 года принято решение об одностороннем расторжении договора «стоимостью» в 4 миллиона рублей на фоне их сохранения. Комиссия Омского УФАС согласилась включить коммерсанта в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года, уточняется в публикации.
К слову, на подряд претендовало 12 коммерсантов, одна из заявок впоследствии отозвана. Разница между ценовыми предложениями прежнего победителя и его ближайшего «соперника» составила порядка 10 тысяч рублей.
Согласно данным портала госзакупок, подряд взял ИП Евгений Нусс, для которого он фактически стал дебютным в системе госзакупок, впоследствии он еще дважды выходил победителем конкурсной процедуры. В целом, он действует с января 2023 года.