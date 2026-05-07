Сироты в Новосибирской области чаще жалуются на проблемы с жильём

По федеральному закону № 159-ФЗ от 21.12.1996 такое жильё нельзя продавать, сдавать в аренду или обременять в течение трёх лет после получения права собственности. Однако на региональном уровне эти правила не закреплены, что создаёт риск утраты жилья и затрудняет оперативное выявление нарушений.