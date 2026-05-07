Сироты в Новосибирской области чаще жалуются на проблемы с жильём

В 2025 году увеличилось количество обращений по жилищным вопросам: их стало 184. В 2024 году было 104 обращения, в 2023 — 98, в 2022 — 110, сообщила детский омбудсмен региона Надежда Болтенко.
Многие обращаются из-за сложностей с реализацией жилищных прав многодетных семей (116 обращений) и обеспечения жильём детей-сирот (49 обращений). Также актуальны вопросы принудительного выселения семей с несовершеннолетними детьми (4 обращения), использования материнского капитала для улучшения жилищных условий (4 обращения), сохранности жилья несовершеннолетних сирот (9 обращений) и переселения из ветхого и аварийного фонда (2 обращения).
В 2025 году в список на получение жилья включены 6207 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако жильё получили только 857 человек.
Детский омбудсмен обнаружила серьёзную проблему: в Новосибирской области нет системы контроля за сохранностью жилья, приобретённого детьми-сиротами за счёт региональных средств.
По федеральному закону № 159-ФЗ от 21.12.1996 такое жильё нельзя продавать, сдавать в аренду или обременять в течение трёх лет после получения права собственности. Однако на региональном уровне эти правила не закреплены, что создаёт риск утраты жилья и затрудняет оперативное выявление нарушений.
На совещании в региональном министерстве труда и социального развития достигнута договорённость о сверке списков граждан, получивших выплату на покупку жилья.
Татьяна Картавых.