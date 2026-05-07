Россиян предупредили, как майские праздники повлияют на зарплату

В мае работники со сдельной или почасовой оплатой рискуют получить зарплату меньше привычной. Это может произойти из-за дополнительных выходных. Тем не менее работодатель, напомнила депутат Екатерина Стенякина, не освобождается от обязанности платить вознаграждение за нерабочие праздничные дни.
«По нормам действующего трудового законодательства, сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также “дополнительные выходные”, установленные правительством РФ», — сказала она для РИА Новости.
Стенякина подчеркнула, что наличие и размер премии зависит от условий премирования, принятых в его организации. А вот основной заработок при почасовой или сдельной системе считается просто: либо по отчетному времени, либо по выработке. И он напрямую зависит от того, сколько сотрудник трудился или выпустил продукции, напомнила депутат.
По словам Стенякиной, для сотрудников, которые получают не оклад, а почасовую или сдельную оплату, работодатель обязан добавить вознаграждение за нерабочие праздничные дни.
