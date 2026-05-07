Штатный режим в серьезные холода: теплоэнергетики рассказали о прошедшем отопительном сезоне в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 мая в Красноярске завершился отопительный сезон. Решение об этом принял глава Красноярска Сергей Верещагин. Отопительный сезон 2025/26 стал самым коротким за последние 17 лет, продлившись 225 дней.
Отопительный сезон в краевом центре стартовал 23 сентября, что довольно поздно для Красноярска. При этом его окончание 6 мая является очень ранним для красноярского климата, когда в первой декаде мая нередко выпадает снег, как это было в 2016 году.
Прошедшая зима выдалась по настоящему сибирской — снежной и морозной. По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу, январь 2026 года стал самым холодным за последние 20 лет наблюдений. Город пережил серьезные морозы, когда на несколько дней столбик термометра опускался до −40, что почти на 20 градусов ниже климатической нормы.
Несмотря на суровые погодные условия, отопительный сезон на предприятиях СГК прошел в штатном режиме. Еще до наступления морозов котлы, турбины, насосные агрегаты прошли дополнительные обследования. На складах станций были сформированы сверхнормативные запасы топлива. Число обходов и проверок оборудования дежурным персоналом было также увеличено.
«Надежность, обеспечивая теплом дома горожан, предприятия, объекты социальной инфраструктуры. Это результат комплексной работы по модернизации энергетического оборудования и обширной программы обновления теплосетей, благодаря чему их износ в Красноярске снизился практически в два раза. И, конечно же, бесперебойная подача тепла — это ежедневный ответственный труд огромного количества сотрудников Компании», — отметил генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в Красноярском крае) Олег Бубновский.
В настоящий момент красноярские предприятия СГК уже начинают подготовку к следующему отопительному сезону. На станциях идет ремонт и обследование оборудования, вскоре стартуют гидравлические испытания, для чего потребуется ограничение подачи горячей воды в городе. Первые гидравлические испытания в контуре ТЭЦ-2 пройдут уже в мае. Полный график испытаний и отключений горячей воды во всех районах Красноярска в СГК сообщат дополнительно.