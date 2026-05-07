Экспорт зерна из Красноярского края увеличился в два раза относительно 2025 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За четыре месяца из Красноярского края вывезли более 990 тысяч тонн зерна, продуктов его переработки масленичных культур, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярском уркаю.
Экспорт относительно аналогичного периода 2025 года вырос в два раза — отгружено более 150 тысяч тонн. Основной объем экспорта приходится на овес — 26,9 тыс. тонн, горох — 26 тыс. тонн, пшеницу — 21,2 тыс. тонн, рапс — 20,7 тыс. тонн, ячмень — 18 тыс. тонн и семена льна — 3,4 тыс. тонн.
Значительная доля красноярского зерна и семян рапса экспортируется в Беларусь (20,7 тыс. тонн рапса), Китай (43,7 тыс. тонн зерна, 26 тыс. тонн гороха и 3,4 тыс. тонн семян льна), Монголию (22,6 тыс. тонн зерна), Казахстан (1 тыс. тонн зерна) и Азербайджан (0,8 тыс. тонн зерна).