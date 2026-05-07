Кому теперь придётся платить за воду в три раза больше

На практике это означает, что сумма к оплате за воду возрастёт троекратно по сравнению с начислениями на основании стандартного норматива потребления, сообщает ИА DEITA.RU.
Нововведение коснётся собственников жилья, которые, несмотря на наличие технической возможности, не оборудовали квартиры приборами учёта расхода воды. К категории таких потребителей относятся владельцы квартир, где установка счётчика не вызывает технических сложностей, но не была реализована.
Это собственники, допустившие просрочку поверки или не заменившие неисправное устройство; а также те, кто более трёх месяцев не передаёт показания, вследствие чего начисление стоимости переходит сначала на средние показатели, а затем по нормативу с повышающим коэффициентом 3.
Кроме этого, повышенный тариф применяется в случаях, когда жильцы препятствуют работе сотрудников управляющих компаний, не допускают их для проверки состояния счётчиков и после надлежащим образом оформленного отказа в доступе.
Особый акцент делается на том, что к увеличенной ставке применяется только услуга холодного водоснабжения — положения, регламентированные постановлением правительства РФ № 1871 от 25 ноября 2025 года, не распространяются на горячую воду и электроэнергию, где коэффициент по-прежнему составляет 1,5.
Если же конструктивно установка счётчика невозможна, например, здание признано аварийным или инженерные коммуникации недоступны для монтажа прибора учёта, повышенный норматив применяться не должен. Для освобождения от трёхкратного тарифа жильцам потребуется оформить соответствующий акт у управляющей организации.
Введение новых правил связано с необходимостью борьбы с так называемыми «резиновыми» квартирами, когда фактическое количество проживающих значительно превышает число зарегистрированных. Это позволяло отдельным лицам потреблять большие объёмы воды, рассчитываясь лишь по нормативам на минимальное количество жильцов.