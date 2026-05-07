Добровольцы на СВО получат особые льготы при расчете военной пенсии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Период службы в добровольческих формированиях во время специальной военной операции будет особым образом учитываться при расчете военной пенсии. Соответствующие поправки к положениям о расчете выслуги лет приняло правительство России, ТАСС ознакомился с документом.
В частности, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться при расчете военной пенсии за три. При этом время, проведенное в госпитале из-за ранения, контузии или полученного на фронте заболевания, также будет считаться за боевую выслугу.
Льготы при расчете пенсии по выслуге лет получат и добровольцы, которые участвовали в контртеррористических операциях в приграничье. Для них каждый день службы в период КТО будет считаться за два — и так же в период службы будет включаться каждый день, проведенный на лечении в связи с участием в операции.