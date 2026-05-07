В Петербурге готовят к перезапуску бывший завод автокомпонентов Toyota

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Санкт-Петербурге может возобновить работу бывший завод автокомпонентов Toyota, который остановил производство в 2022 году. Речь идет о предприятии ООО «Тойота Бошоку», выпускавшем пластиковые детали для автомобилей.
Согласно отчетности компании, у предприятия достаточно средств, чтобы поддерживать работоспособность производства как минимум в течение года — до 30 апреля 2027 года.
Завод специализируется на выпуске пластиковых автокомпонентов: поручней, рейлингов, ручек, сопел, элементов отделки салона и других деталей для автомобилей, сообщает УтроNews.
Контроль над предприятием в июле 2023 года перешел от Toyota Boshoku Europe к ФГУП «НАМИ». Позже, по данным Российского союза автостраховщиков, управление производством было передано компании «Романов», входящей в концерн «Алмаз-Антей».
О сроках полноценного запуска производства и возможных заказчиках пока официально не сообщается.