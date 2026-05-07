Арбузы из Ирана впервые завезли в Красноярский край

На прилавках Красноярска появятся арбузы, выращенные в Передней Азии, — таких многие сибиряки еще не видели и тем более не пробовали на вкус.
«Впервые на территорию региона ввезены арбузы из Ирана», — проинформировали в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Вес груза, проверенного на безопасность специалистами, приближается к 20 тоннам.
Судя по сообщению ведомства, примерно столько же товара, и тоже впервые, привезли в край из Нидерландов — речь идет о крупной партии авокадо.
Кроме того, за этот год в регион поступило более 20 тысяч тонн фруктов. Манго и питахайя (этот плод кактуса еще называют драгонфрутом), яблоки и груши, хурма и помело, виноград, бананы, мандарины и другие полезные лакомства завезли из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран.
Овощей из зарубежья в этом году доставили еще больше — 25 тысяч тонн.