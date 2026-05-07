На вокзале Новосибирска ищут арендатора для гостиницы и комнат отдыха

Железнодорожная компания выставила на торги долгосрочную аренду нежилых помещений в 64 городах России. В Новосибирске предлагают взять в аренду 2,18 тыс. кв. м, в Барабинске — 840,5 «квадратов».

Источник: Om1 Новосибирск

«Российские железные дороги» (РЖД) выставили на торги предложение об аренде на пять лет помещений на вокзалах в 64 городах России, в том числе в Новосибирске. Как сообщает издание «РБК», на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный в аренду предлагают взять помещение площадью 2,18 тыс. кв. м. На вокзале в Барабинске сдают помещение площадью 840,5 «квадратов». Общая площадь помещений, выставленных на торги, составляет 45,3 тыс. кв. м.

«ОАО “РЖД” предлагает к передаче в долгосрочную аренду нежилые помещения вокзальных комплексов для оказания гостиничных услуг и организации комнат длительного отдыха», — сообщили в компании. Кроме Новосибирска, помещения сдаются на вокзалах Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Бийска, Красноярска, Канска, Абакана, Иркутска и других городов.