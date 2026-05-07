На вокзале Новосибирска ищут арендатора для гостиницы и комнат отдыха

«Российские железные дороги» (РЖД) выставили на торги предложение об аренде на пять лет помещений на вокзалах в 64 городах России, в том числе в Новосибирске. Как сообщает издание «РБК», на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный в аренду предлагают взять помещение площадью 2,18 тыс. кв. м. На вокзале в Барабинске сдают помещение площадью 840,5 «квадратов». Общая площадь помещений, выставленных на торги, составляет 45,3 тыс. кв. м.