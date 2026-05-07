В Госдуме разъяснили правила возврата денег через чарджбек

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) разъяснил порядок и условия применения процедуры чарджбека — возврата средств через банк при проблемах с покупкой, а также указал на ограничения и типичные спорные ситуации между покупателями и продавцами.
Чарджбек — возврат денег через банк, если товар не пришел, если он был бракованным либо списание средств произошло без согласия клиента — является важным механизмом защиты потребителей, однако работает он не во всех случаях, рассказал ТАСС депутат.
«Для покупателя это мощная защита. Но на практике чарджбек срабатывает не всегда, а бизнес жалуется на злоупотребления», — отметил Панеш.
Он уточнил, в каких случаях можно инициировать процедуру возврата: товар не доставлен или не соответствует описанию; списание произведено дважды; транзакция совершена без согласия владельца карты; средства за подписку списаны после отказа от нее.
«Почему чарджбек не всегда работает? Если продавец докажет, что товар доставлен — трекинг, подпись покупателя, GPS-координаты, банк откажет. Если товар просто не понравился — чарджбек не поможет. Если забыли отключить подписку — банк, скорее всего, откажет», — подчеркнул депутат.
Многие банки требуют сначала попытаться урегулировать спор с продавцом напрямую. «Почему бизнес жалуется? Покупатели получают товар, а потом утверждают, что не получали. Банки часто встают на сторону клиента. Продавец теряет и товар, и деньги, плюс платит комиссию. Также люди годами пользуются подписками, а потом возвращают деньги за весь период. Что делать покупателю? Сохраняйте чеки, скриншоты заказа, переписку с продавцом, трекинг-номера», — советует парламентарий.
По его словам, сначала следует попытаться решить вопрос напрямую с продавцом, а срок подачи заявления в банк составляет от 45 до 120 дней с момента покупки.
«Что делать продавцу? Собирайте доказательства отправки: фото упаковки, GPS-координаты доставки, сканы подписей. Оформляйте согласие на подписку с подтверждением по email и двухфакторной аутентификацией. Замораживайте деньги до подтверждения получения заказа покупателем. Чарджбек полезен для защиты потребителей, но это не панацея. Честный покупатель с доказательствами получит деньги обратно. Честный продавец с документами отстоит свое право на оплату», — резюмировал депутат.