В Госдуме разъяснили правила возврата денег через чарджбек

По словам депутата Каплана Панеша, процедуру можно начать, если товар не соответствует описанию или не доставлен, списание прошло дважды или после отказа от подписи, а также в случае, если транзакция совершена без согласия владельца карты.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) разъяснил порядок и условия применения процедуры чарджбека — возврата средств через банк при проблемах с покупкой, а также указал на ограничения и типичные спорные ситуации между покупателями и продавцами.

Чарджбек — возврат денег через банк, если товар не пришел, если он был бракованным либо списание средств произошло без согласия клиента — является важным механизмом защиты потребителей, однако работает он не во всех случаях, рассказал ТАСС депутат.

«Для покупателя это мощная защита. Но на практике чарджбек срабатывает не всегда, а бизнес жалуется на злоупотребления», — отметил Панеш.

Он уточнил, в каких случаях можно инициировать процедуру возврата: товар не доставлен или не соответствует описанию; списание произведено дважды; транзакция совершена без согласия владельца карты; средства за подписку списаны после отказа от нее.

«Почему чарджбек не всегда работает? Если продавец докажет, что товар доставлен — трекинг, подпись покупателя, GPS-координаты, банк откажет. Если товар просто не понравился — чарджбек не поможет. Если забыли отключить подписку — банк, скорее всего, откажет», — подчеркнул депутат.

Многие банки требуют сначала попытаться урегулировать спор с продавцом напрямую. «Почему бизнес жалуется? Покупатели получают товар, а потом утверждают, что не получали. Банки часто встают на сторону клиента. Продавец теряет и товар, и деньги, плюс платит комиссию. Также люди годами пользуются подписками, а потом возвращают деньги за весь период. Что делать покупателю? Сохраняйте чеки, скриншоты заказа, переписку с продавцом, трекинг-номера», — советует парламентарий.

По его словам, сначала следует попытаться решить вопрос напрямую с продавцом, а срок подачи заявления в банк составляет от 45 до 120 дней с момента покупки.

«Что делать продавцу? Собирайте доказательства отправки: фото упаковки, GPS-координаты доставки, сканы подписей. Оформляйте согласие на подписку с подтверждением по email и двухфакторной аутентификацией. Замораживайте деньги до подтверждения получения заказа покупателем. Чарджбек полезен для защиты потребителей, но это не панацея. Честный покупатель с доказательствами получит деньги обратно. Честный продавец с документами отстоит свое право на оплату», — резюмировал депутат.

