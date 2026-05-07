Никитин: перевозки контейнеров между Китаем и Европой через РФ выросли на 45%

Руководитель ведомства отметил, что также развивается совместный проект России, Казахстана и Беларуси — самый быстрый железнодорожный контейнерный сервис между Китаем и Европой. «На фоне угроз в Красном море и нестабильной работы Суэцкого канала интерес грузоотправителей к этому маршруту возрос: за март 2026 года объем перевозок контейнеров между Китаем и Европой через территорию этих стран увеличился на 45% — с 21 тыс. т до 31 тыс. т ДФЭ», — сообщил министр.