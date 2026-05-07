Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никитин: перевозки контейнеров между Китаем и Европой через РФ выросли на 45%

По словам главы Минтранса, в марте их объем достиг 31 тыс. тонн.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Объем перевозок между Китаем и Европой через территорию РФ за март 2026 года увеличился на 45%. Об этом «Известиям» сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

Руководитель ведомства отметил, что также развивается совместный проект России, Казахстана и Беларуси — самый быстрый железнодорожный контейнерный сервис между Китаем и Европой. «На фоне угроз в Красном море и нестабильной работы Суэцкого канала интерес грузоотправителей к этому маршруту возрос: за март 2026 года объем перевозок контейнеров между Китаем и Европой через территорию этих стран увеличился на 45% — с 21 тыс. т до 31 тыс. т ДФЭ», — сообщил министр.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше