Тихоокеанский круиз «Приморье — Камчатка — Сахалин» под большим вопросом

Первый тихоокеанский круиз «Приморье — Камчатка — Сахалин», который должен был стартовать уже в мае, не запустят в этом году вопреки обещаниям. Круизное судно находится под арестом в Китае, проект заморожен и «оттает» ли — пока неизвестно. Об этом написал в своём тг-канале (18+) бывший директор департамента культуры (сегодня — министерство культуры и архивного дела) Приморского края, общественный деятель и блогер Сергей Матлин со ссылкой на компанию-оператора «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент».
Правительство Приморья ранее обозначило срок запуска круиза «Приморье — Камчатка — Сахалин». По информации краевых властей, он должен был стартовать в мае. Как становится понятно из ответа пресс-службы правительства на вопрос корр. ИА PrimaMedia о возможной паузе в реализации проекта, работа в этом направлении идёт, но о сроках речи уже нет.
«Подготовка круиза — процесс многогранный, в его решении участвуют многочисленные структуры на государственном и коммерческом уровне. В настоящее время осуществляются рабочие процессы по организации круизных маршрутов, разработке вариантов расписания, решению кадровых вопросов, обслуживанию судна и туристов в портах захода и так далее», — рассказали в пресс-службе.
Редакция также обратилась за комментарием в «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент», но получить ответ пока не удалось.
Напомним, что официальный запуск морского круиза по Дальнему Востоку уверенно анонсировали во время юбилейного ВЭФ (16+) в 2025 году. О запуске в 2026 году заявляли первые лица дальневосточных регионов. В мартовском интервью ИА PrimaMedia первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина назвала новый маршрут «своеобразным рубежом» в развитии туризма региона и отметила, что он будет запущен в мае.
В декабре 2025 года стало известно о том, что подготовка к запуску находится «в завершающей стадии». Петербургская компания-организатор морских круизов «Интермарин круиз ферри менеджмент» (входит в Intermarine Cruise Management Corp. (ICM)) сообщала о проведении приёмки судна, которое должно было отправиться в круиз по маршруту под именем «Астория Нова».
По данным профильных медиа, это бывшее судно AIDAvita, построенное на верфи Aker MTW Werft в немецком городе Висмар и спущенное на воду в 2002 году. Ранее лайнер работал под флагом немецкой круизной компании AIDA Cruises. В 2024 году судно было продано в Китай и переименовано в Blue Dream Melody. Оно базировалось в Шанхае и выполняло круизы в Японию и Южную Корею. В феврале-марте этого года, когда круиз продолжал анонсироваться, судно было арестовано по иску поставщика топлива.
По данным на 7 мая, пассажирское судно Blue Dream Melody находится в Южно-Китайском море.
О круизе.
Для организации морских путешествий на Дальнем Востоке ранее был создан единый региональный оператор круизных линий — АО «Русская круизная компания» (АО «Рускруиз»). Его учредители — «Росморпорт», «Совкомфлот», «КС-Стратегический Альянс», а также корпорации развития Камчатского и Приморского краев.
Планировалось, что морское путешествие будет занимать 10 дней, а его стоимость составит 17 тысяч рублей в сутки — около 170 тысяч рублей за весь тур.
Судно должно было отправиться из Владивостока и сделать остановки в портах Корсаков (Сахалин), Южно-Курильск (Кунашир), Курильск (Итуруп), а завершить путешествие в Петропавловске-Камчатском. Также предусматривался обратный маршрут из Камчатки во Владивосток с посещением Командорских островов. В 2027 году в маршрут хотели включить Магадан, Николаевск-на-Амуре и Шантарские острова.
Предполагалось, что круизы будут продолжаться с июня по октябрь, на зимний период лайнер будет выходить на линию в южный Китай.
Ранее анонсировали, что морское путешествие будет осуществляться на борту 11-палубного дизеля-электрохода длиной более 200 метров и вместительностью до 1,1 тысячи пассажиров — лайнера «Астория Нова» под российским флагом.