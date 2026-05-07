Тихоокеанский круиз «Приморье — Камчатка — Сахалин» под большим вопросом

По данным профильных медиа, это бывшее судно AIDAvita, построенное на верфи Aker MTW Werft в немецком городе Висмар и спущенное на воду в 2002 году. Ранее лайнер работал под флагом немецкой круизной компании AIDA Cruises. В 2024 году судно было продано в Китай и переименовано в Blue Dream Melody. Оно базировалось в Шанхае и выполняло круизы в Японию и Южную Корею. В феврале-марте этого года, когда круиз продолжал анонсироваться, судно было арестовано по иску поставщика топлива.