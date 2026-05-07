Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тихоокеанский круиз «Приморье — Камчатка — Сахалин» под большим вопросом

Он должен был стартовать в мае, но планы меняются.

Источник: PrimaMedia.ru

Первый тихоокеанский круиз «Приморье — Камчатка — Сахалин», который должен был стартовать уже в мае, не запустят в этом году вопреки обещаниям. Круизное судно находится под арестом в Китае, проект заморожен и «оттает» ли — пока неизвестно. Об этом написал в своём тг-канале (18+) бывший директор департамента культуры (сегодня — министерство культуры и архивного дела) Приморского края, общественный деятель и блогер Сергей Матлин со ссылкой на компанию-оператора «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент».

Правительство Приморья ранее обозначило срок запуска круиза «Приморье — Камчатка — Сахалин». По информации краевых властей, он должен был стартовать в мае. Как становится понятно из ответа пресс-службы правительства на вопрос корр. ИА PrimaMedia о возможной паузе в реализации проекта, работа в этом направлении идёт, но о сроках речи уже нет.

«Подготовка круиза — процесс многогранный, в его решении участвуют многочисленные структуры на государственном и коммерческом уровне. В настоящее время осуществляются рабочие процессы по организации круизных маршрутов, разработке вариантов расписания, решению кадровых вопросов, обслуживанию судна и туристов в портах захода и так далее», — рассказали в пресс-службе.

Редакция также обратилась за комментарием в «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент», но получить ответ пока не удалось.

Напомним, что официальный запуск морского круиза по Дальнему Востоку уверенно анонсировали во время юбилейного ВЭФ (16+) в 2025 году. О запуске в 2026 году заявляли первые лица дальневосточных регионов. В мартовском интервью ИА PrimaMedia первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина назвала новый маршрут «своеобразным рубежом» в развитии туризма региона и отметила, что он будет запущен в мае.

В декабре 2025 года стало известно о том, что подготовка к запуску находится «в завершающей стадии». Петербургская компания-организатор морских круизов «Интермарин круиз ферри менеджмент» (входит в Intermarine Cruise Management Corp. (ICM)) сообщала о проведении приёмки судна, которое должно было отправиться в круиз по маршруту под именем «Астория Нова».

По данным профильных медиа, это бывшее судно AIDAvita, построенное на верфи Aker MTW Werft в немецком городе Висмар и спущенное на воду в 2002 году. Ранее лайнер работал под флагом немецкой круизной компании AIDA Cruises. В 2024 году судно было продано в Китай и переименовано в Blue Dream Melody. Оно базировалось в Шанхае и выполняло круизы в Японию и Южную Корею. В феврале-марте этого года, когда круиз продолжал анонсироваться, судно было арестовано по иску поставщика топлива.

По данным на 7 мая, пассажирское судно Blue Dream Melody находится в Южно-Китайском море.

О круизе.

Для организации морских путешествий на Дальнем Востоке ранее был создан единый региональный оператор круизных линий — АО «Русская круизная компания» (АО «Рускруиз»). Его учредители — «Росморпорт», «Совкомфлот», «КС-Стратегический Альянс», а также корпорации развития Камчатского и Приморского краев.

Планировалось, что морское путешествие будет занимать 10 дней, а его стоимость составит 17 тысяч рублей в сутки — около 170 тысяч рублей за весь тур.

Судно должно было отправиться из Владивостока и сделать остановки в портах Корсаков (Сахалин), Южно-Курильск (Кунашир), Курильск (Итуруп), а завершить путешествие в Петропавловске-Камчатском. Также предусматривался обратный маршрут из Камчатки во Владивосток с посещением Командорских островов. В 2027 году в маршрут хотели включить Магадан, Николаевск-на-Амуре и Шантарские острова.

Предполагалось, что круизы будут продолжаться с июня по октябрь, на зимний период лайнер будет выходить на линию в южный Китай.

Ранее анонсировали, что морское путешествие будет осуществляться на борту 11-палубного дизеля-электрохода длиной более 200 метров и вместительностью до 1,1 тысячи пассажиров — лайнера «Астория Нова» под российским флагом.

Узнать больше по теме
Командорские острова: край ветров и морских котиков
Командорские острова — уникальный уголок России, который имеет не только экологическую, но и стратегическую ценность. Неслучайно США предложили за них значительную сумму в 15 миллиардов долларов, однако в Москве однозначно отвергли эту инициативу.
Читать дальше