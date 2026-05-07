Зарплаты россиян выросли втрое — эксперты сравнили доходы и инфляцию

Средняя заработная плата в России за последние десять лет выросла почти втрое и превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам эксперта, в 2016 году средняя зарплата в стране составляла 32 633 рубля. К 2025 году показатель увеличился до 100 360 рублей.
Одновременно примерно втрое вырос и минимальный размер оплаты труда. Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля.
Эксперт отметила, что накопленная инфляция за период с 2016 по 2025 год, по официальным данным, достигла 147,4 процента. При этом рост средней зарплаты и МРОТ оказался выше темпов инфляции.
По закону работодатель не имеет права платить сотруднику меньше минимального размера оплаты труда, если тот полностью отработал норму времени и выполнил свои обязанности.
Однако есть категории работников, для которых допускаются выплаты ниже МРОТ. Речь идет о сотрудниках на неполной ставке и людях, работающих по гражданско-правовым договорам.
Так, при занятости на половину ставки минимальная зарплата может составлять около 13,5 тысячи рублей. Одновременно должна сокращаться и продолжительность рабочего времени.
