Япония договорилась с ОАЭ о поставках 20 млн баррелей нефти в обход Ормуза

Эту партию отгрузят в порту Фуджайра в Оманском заливе, связанном трубопроводом с месторождениями ОАЭ, сообщила газета Nikkei.

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Японии договорилось с ОАЭ о дополнительных поставках 20 млн баррелей нефти, для транспортировки которой не будет использоваться трасса через фактически блокированный сейчас Ормузский пролив. Эту партию отгрузят в порту Фуджайра в Оманском заливе, связанном трубопроводом с месторождениями ОАЭ, сообщила газета Nikkei.

Порт уже подвергался ударам беспилотников со стороны Ирана. Поэтому, отмечает издание, Японии для безопасного импорта через порт Фуджайра нужна стабилизация ситуации в этом регионе.

Ранее на пресс-конференции в Париже японский министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава сообщил, что ОАЭ и Саудовская Аравия пообещали обеспечить стабильное снабжение нефтью на основе новых подходов, несмотря на фактическую блокаду Ормузского пролива. Эти страны, по его словам, имеют варианты с использованием вспомогательных каналов экспорта.

Как и ОАЭ, Саудовская Аравия располагает портом, откуда можно отправлять нефть, минуя Ормузский пролив. На эти две страны до начала ударов США и Израиля по Ирану приходился основной массив японского нефтяного импорта.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
