Nikkei: министр финансов США посетит Токио 11 мая и затем отправится в Пекин

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент посетит 11 мая Японию, где проведет консультации с премьер-министром Санаэ Такаити и своей коллегой Сацуки Катаямой, а 14 мая прибудет в Пекин для участия в переговорах американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на дипломатические источники.
На встречах в Токио, по этим данным, Бессент намерен обсудить вопросы о налаживании цепочек более стабильных поставок энергоносителей и редкоземельных элементов. На фоне кризиса в связи с Ормузским проливом Япония увеличивает закупки нефти в США, в частности с месторождений в Техасе.
Другой важной темой переговоров в Токио станет стабилизация валютных курсов. Бессент, отмечает Nikkei, выступает против спекулятивных операций, которые ведут к резкому падению курса иены и чрезмерному подорожанию доллара. Правительство и Центральный банк Японии 30 апреля провели массированную валютную интервенцию, понизившую курс доллара с 160 до примерно 155 иен. Министерство финансов США, отмечает газета, в целом одобрило эту операцию.