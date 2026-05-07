Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Nikkei: министр финансов США посетит Токио 11 мая и затем отправится в Пекин

Скотт Бессент намерен обсудить вопросы налаживания цепочек более стабильных поставок и стабилизацию валютных курсов.

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент посетит 11 мая Японию, где проведет консультации с премьер-министром Санаэ Такаити и своей коллегой Сацуки Катаямой, а 14 мая прибудет в Пекин для участия в переговорах американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на дипломатические источники.

На встречах в Токио, по этим данным, Бессент намерен обсудить вопросы о налаживании цепочек более стабильных поставок энергоносителей и редкоземельных элементов. На фоне кризиса в связи с Ормузским проливом Япония увеличивает закупки нефти в США, в частности с месторождений в Техасе.

Другой важной темой переговоров в Токио станет стабилизация валютных курсов. Бессент, отмечает Nikkei, выступает против спекулятивных операций, которые ведут к резкому падению курса иены и чрезмерному подорожанию доллара. Правительство и Центральный банк Японии 30 апреля провели массированную валютную интервенцию, понизившую курс доллара с 160 до примерно 155 иен. Министерство финансов США, отмечает газета, в целом одобрило эту операцию.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше