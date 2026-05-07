В ГД рассказали о перерасчете за не поданную после отключения горячую воду

За каждый час превышения сроков оплата услуг снижается на 0,15%, сообщил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Потребители получат скидку на оплату услуг подачи горячей воды, если превышены сроки планового отключения. За каждый час превышения сумма снижается на 0,15%, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Это не штраф, который заплатят вам на руки, а уменьшение платы за эту же услугу. Если норматив отключения — 10 дней, а отключили на 15 дней, перерасчет сделают за 5 дней сверх нормы. Начисление снижают на 0,15% за каждый час превышения. Формула простая. За 5 дней (120 часов) получается: 0,15% умножить на 120 — это 18% скидки за месяц. Если превышение было значительным, плата может обнулиться», — ответил депутат на вопрос, предусмотрена ли компенсация за дни лишнего простоя.

По словам Кошелева, сейчас в большинстве регионов действует стандарт отключения до 14 календарных дней, однако крупные города и регионы, которые активно модернизируют сети, уже перешли на 10 дней.

«Это технологически обоснованное время, необходимое для гидравлических испытаний, промывки труб, ремонта запорной арматуры и замены изношенных участков, профилактики котельных и центральных тепловых пунктов. Без этого зимой аварийность вырастет в разы», — добавил он.

