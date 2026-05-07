В ГД рассказали о перерасчете за не поданную после отключения горячую воду

«Это не штраф, который заплатят вам на руки, а уменьшение платы за эту же услугу. Если норматив отключения — 10 дней, а отключили на 15 дней, перерасчет сделают за 5 дней сверх нормы. Начисление снижают на 0,15% за каждый час превышения. Формула простая. За 5 дней (120 часов) получается: 0,15% умножить на 120 — это 18% скидки за месяц. Если превышение было значительным, плата может обнулиться», — ответил депутат на вопрос, предусмотрена ли компенсация за дни лишнего простоя.