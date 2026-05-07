GigaChat сдал экзамен по энергетике в МЭИ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Нейросеть Сбера GigaChat сдала на оценку «хорошо» экзамен по направлениям «Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика» уровня бакалавриата в Московском энергетическом институте (НИУ МЭИ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, которое имеется в распоряжении ТАСС.
Так, GigaChat стал единственной российской языковой моделью, которая прошла академическую аттестацию в нескольких инженерных специальностях: в феврале 2026 года — в области недвижимости, в апреле — в энергетике. Экзамен проходил дистанционно в письменной форме. По каждой из 24 дисциплин модели задавали два вопроса — теоретический и расчетный.
По данным пресс-службы, нейросеть прошла специальное дообучение на теоретических и расчетных материалах университетской программы. Для освоения знаний по энергетике GigaChat обучала объединенная команда специалистов Сбера, ученых НИУ МЭИ и экспертов «Россетей». Вуз отобрал учебные и научные материалы по профильным дисциплинам для обучения и совместно с представителями отрасли разработал бенчмарк для оценки больших языковых моделей.
Знания GigaChat будут полезны инженерам и техническому персоналу электросетевых и генерирующих компаний, проектировщикам энергообъектов, студентам и преподавателям профильных вузов, добавили в банке.
Ранее GigaChat сдал экзамены более чем по 20 направлениям. В медицине модель аттестовалась по лечебному делу, кардиологии, неврологии, педиатрии, гастроэнтерологии, ревматологии, стоматологии, пульмонологии, диетологии и клинической фармакологии. Нейросеть также прошла испытания по музыковедению, аграрному делу, финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию. В инженерно-строительном блоке GigaChat освоил 28 дисциплин по строительству и ЖКХ и сдал комплексный экзамен на «хорошо».