Огурцы и помидоры стремительно дешевеют в Волгоградской области

В Волгоградской области уже как минимум третью неделю падают цены на свежие огурцы и помидоры. По данным еженедельного мониторинга Волгоградстата, эти овощи сохранили свое лидерство по снижению цен: огурцы подешевели на 16,3% — до 141,9 рубля за килограмм, а помидоры — на 13,7% (до 241,94 рубля за кило).
Из плодоовощной продукции подорожала на 3% белокочанная капуста — до 40,68 рубля за килограмм, на 2,2% свекла — до 40,49 рубля и на 1,6% лук репчатый — 42,74 рубля за килограмм.
Фото из архива V102.RU.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!