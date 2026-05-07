Аэропорт Иркутска временно ограничил прием и выпуск самолетов из-за ремонта ВПП

Ранее агентство сообщало, что в социальных сетях появились сообщения о том, что якобы в прокуратуре обсуждается вопрос о принудительном сносе терминала прилета аэропорта Иркутска. История с возведением и вводом в эксплуатацию которого уже больше двух лет является «камнем преткновения» между региональными властями и надзорным ведомством. Однако, как сообщил агентству источник, близкий к правоохранительным органам, данная информация не является достоверной.