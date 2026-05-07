Аэропорт Иркутска временно ограничил прием и выпуск самолетов из-за ремонта ВПП

IrkutskMedia, 7 мая. Плановый ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) начали в Иркутске. Работы продлятся до 30 июня. В связи с этим аэропорт временно скорректировал расписание полетов.
Как сообщили в пресс-службе авиагавани, по вторникам, четвергам и субботам с 14:00 до 22:00 ограничен прием и выпуск воздушных судов. В остальное время полеты будут осуществляться штатно и без ограничений.
Ремонт проводят для поддержания безопасности полетов и обеспечения работы аэродромной инфраструктуры. В настоящее время работы выполняют на укрепленной обочине взлетно-посадочной полосы. Верхний слой искусственного покрытия фрезеруется. Далее будет уложен новый асфальтобетон. На сегодня уже обновлено около 2,5 тысячи кв. метров.
В дальнейшем будет отремонтирована основная часть ВПП. В текущем году предстоит заменить центральную часть полосы. Для этих целей будет задействован полимерный асфальтобетон с повышенной прочностью и износостойкостью. Всего обновят около 41 тысячи кв. метров покрытия ВПП.
«Ремонт проводится в плановом режиме и играет важную роль в обеспечении безопасности полетов. В этом году мы сосредоточили работы на средней части взлетно-посадочной полосы, поскольку этот участок испытывает ежедневные динамические нагрузки. График работ сформирован с учетом минимизации влияния на работу предприятия и сохранения комфорта для пассажиров», — рассказал замначальника аэродромной службы Юрий Мельников.
После окончания ремонта полосы работы выполнят на других участках аэродрома — рулежных дорожках и местах стоянок воздушных судов с частичным снятием основного слоя покрытия. Общий объем работ на аэродроме составит 104 тысячи кв. метров.
Ранее агентство сообщало, что в социальных сетях появились сообщения о том, что якобы в прокуратуре обсуждается вопрос о принудительном сносе терминала прилета аэропорта Иркутска. История с возведением и вводом в эксплуатацию которого уже больше двух лет является «камнем преткновения» между региональными властями и надзорным ведомством. Однако, как сообщил агентству источник, близкий к правоохранительным органам, данная информация не является достоверной.