Права начнут аннулировать по новой схеме — водителей ждет медпроверка

В России с 1 марта 2027 года расширят перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Права смогут признать недействительными, если водитель откажется проходить внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.
Изменения предусмотрены поправками, подготовленными правительством. Они затронут случаи, при которых российские национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными.
Сейчас при обязательном периодическом медосмотре водителя могут направить на дополнительное обследование и лечение, если врачи выявят признаки заболевания, несовместимого с управлением автомобилем. После подтверждения диагноза назначается внеочередное обязательное медосвидетельствование.
Согласно новым правилам, после получения уведомления водитель будет обязан пройти такую проверку в течение трех месяцев.
Если требование не выполнить в установленный срок, удостоверение автоматически признают недействительным с последующим аннулированием.
При этом подтвержденные медицинские противопоказания к управлению транспортом уже сейчас остаются самостоятельным основанием для лишения водительских прав.
