Сбер: в России спрос на рыночную ипотеку вырос почти в четыре раза

Согласно аналитике «Домклик», в целом по стране объем выдач по рыночным ставкам достиг почти 100 млрд рублей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Объем выдачи рыночной ипотеки в России достиг почти 100 млрд рублей, что в 4 раза превышает показатели аналогичного периода 2025 года. Такой рост объясняется снижением ставок кредитования, сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Сбер подвел итоги ипотечного кредитования в апреле 2026 года. Согласно аналитике «Домклик», в целом по стране объем выдач по рыночным ставкам достиг почти 100 млрд рублей, что на 17% превышает показатели марта 2026 года. Для сравнения: в апреле 2025 года этот показатель едва превышал 25 млрд рублей. Таким образом, спрос на рыночную ипотеку вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.

По данным Сбера, такой рост — прямое следствие снижения ставок кредитования и адаптации рынка жилья. В целом по стране по итогам апреля доля рыночной ипотеки приблизилась к планке в 40% от общего объема выдач.

Доля льготной ипотеки, занимавшей год назад более 80% портфеля, при росте рыночной сократилась более чем вдвое.