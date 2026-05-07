Сбер: в России спрос на рыночную ипотеку вырос почти в четыре раза

Сбер подвел итоги ипотечного кредитования в апреле 2026 года. Согласно аналитике «Домклик», в целом по стране объем выдач по рыночным ставкам достиг почти 100 млрд рублей, что на 17% превышает показатели марта 2026 года. Для сравнения: в апреле 2025 года этот показатель едва превышал 25 млрд рублей. Таким образом, спрос на рыночную ипотеку вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.