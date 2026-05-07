Компании из ЦФО стали победителями V Национального органического конкурса

Лидеров в сфере производства и продвижения органики определили по итогам 2025 года среди регионов, аграрных компаний и торговых сетей. Среди победителей в 11 номинациях — представители Воронежской, Белгородской, Тульской и Ярославской областей.
Национальный органический конкурс проводится Советом Федерации совместно с Минсельхозом РФ и Роскачеством при поддержке фонда «Органика» с 2022 года. Он направлен на развитие отечественного рынка «зеленой» продукции, внедрение принципов здорового образа жизни, охраны окружающей среды и устойчивого развития.
В этом году на суд жюри поступило 487 заявок из 74 субъектов РФ — на треть больше, чем в предыдущем сезоне. Кроме того, среди соискателей впервые появился иностранный производитель, сертифицированный по российскому органическому стандарту, — крупная египетская компания Isis for food processing из Sekem Holding.
Молочный баланс.
В одной из номинаций — «Народный органический бренд» — лучшего определили методом онлайн-голосования, в котором приняли участие почти 170 тысяч человек. Из 26 брендов, представляющих 22 региона, пользователи выбрали торговую марку «Эконива», под которой работает молочный завод АО «МосМедыньАгропром» в Калужской области. Он выпускает линейку органической молочной продукции «Эконива Organic» из органического же сырья, которое производит другое предприятие холдинга — «Савинская нива».
Ферма расположена в 90 километрах от перерабатывающего завода — в Мосальском районе Калужской области — и имеет около 700 голов крупного рогатого скота (в том числе полтысячи фуражных коров) и около шести тысяч гектаров сельхозземель в управлении. В сутки здесь получают в среднем девять тонн сырого молока.
«Продукция хозяйства соответствует как требованиям директив Евросоюза, так и стандартам российского ГОСТа в отношении органического сельского хозяйства, — отмечают в “Экониве”. — Предприятие ежегодно проходит аудит и имеет сертификаты от Российской системы качества (Роскачество) и Euroleaf от компании “Экоглоб”.
Направление органического производства присутствовало в бизнесе компании со времени ее основания. В 1995 году она начала свою деятельность с развития органического сельского хозяйства. Тогда компания производила органическую гречиху и просо под маркой «БиоМикула» и экспортировала в страны Западной Европы.
В 2012 году компания возобновила направление органического производства. Сегодня данное направление представлено несколькими проектами.
Воронежский клин.
Регионом — лидером по числу сертифицированных производителей органической продукции вновь стала Воронежская область, где таких хозяйств и компаний насчитывается 21. С прошлого года число не изменилось.
В реестре Минсельхоза значится 373 вида продукции, по которым воронежские производители имеют действующие органик-сертификаты. Они выращивают зерновые, бобовые, крупяные культуры, многолетние травы, овощи и всевозможную зелень (столовую, пряную, лекарственную). В Лисках действует один из флагманов местного «зеленого» движения — сельхозкооператив «Биотория», открывший магазины не только в своем райцентре, но и в Воронеже. СПСК наладил и органическую переработку — делает ягодную пастилу и растительное масло, сушит травы и сладкий перец, готовит аджику и майонез на цесарином яйце. У Людмилы Алтуховой из Новоусманского района есть право ставить зеленый листок на картофель и арбузы, репу и мяту, яйца и всевозможные молочные продукты. Одних только видов сыра из коровьего и козьего молока сертифицировано несколько десятков!
В Бутурлиновском районе фермер Николай Ткачев выращивает органическую тыкву, из которой получаются различные полуфабрикаты и мука. Под Калачом пасутся стада «органических» бычков и овец: СППК «Прогресс-М» продает и сырое мясо, и целую линейку изделий из него — от фрикаделек до колбас. В том же районе производят сертифицированные крупы (в том числе такие полузабытые, как полба и спельта) и растительные масла. В Воронеже в пекарне «Экохлеба» делают буханки и батоны из органической муки.
В основном сертификаты в регионе оформляют фермеры, но есть и ряд предприятий, которые занимаются как интенсивным, так и органическим сельским хозяйством. Среди них ООО «Агроресурс», имеющее угодья и мощности по переработке зерновых и масличных в Панинском, Репьевском и Семилукском районах; ЗАО «Острогожсксадпитомник» — крупный производитель яблок и земляники, который содержит плантации органической малины, аронии и голубики.
Есть в реестре и два учреждения: в Таловском районе федеральный аграрный научный центр сертифицировал производство гороха, пшеницы и ячменя, а Воронежский агроуниверситет — производство пшеницы, круп и соевых бобов.
В топ-3 регионов РФ по числу органик-производителей также входят Белгородская (17) и Московская области, где сертифицировано 17 и 15 компаний соответственно, сообщили «РГ» в пресс-службе Роскачества.
На своих пастбищах.
За лучший ассортимент органической продукции отметили ООО «АгриВолга» (торговая марка «Углече Поле») из Ярославской области. Оно же стало лучшим по объему производства органики.
Холдинг создан в 2007 году в Угличе и включает в себя ряд сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Основными направлениями его деятельности являются производство и продажа органического молока, кисломолочных продуктов и мяса, а также племенная работа по разведению мелкого рогатого скота и крупного рогатого скота мясных и молочных пород. Он входит в число лидеров по производству органической продукции в России. Продукция холдинга продается под торговыми марками «Углече Поле», «Из Углича», «Углицкие колбасы».
Под брендом «Углече Поле» компания выпускает мясо-молочную продукцию, которая производится по технологиям органического сельского хозяйства на экологически чистых землях в Ярославской области. Современные технологии производства и переработки позволяют донести до потребителей все полезные и вкусовые свойства продуктов.
Для производства органической продукции холдинг отвел большую территорию — около 100 тысяч гектаров земли — с расчетом на будущее. С апреля по октябрь животные в хозяйствах компании находятся на выпасе на естественных пастбищах. На органической земле заготавливаются и корма: силос и сенаж из многолетних и однолетних трав, овес, ячмень.
Для мясной органики холдинг разводит абердин-ангусскую породу крупного рогатого скота и овец породы дорсет и романовской породы. Экологически чистое мясо идет на производство полуфабрикатов, колбас, сосисок, паштетов, деликатесных продуктов.
В молочном производстве холдинга — коровы ярославской породы и джерси, а также тоггенбургские козы. В составе органической молочной продукции под своим брендом — молоко различной жирности, масло, сметана, кефир, творог и, конечно, сыры. Среди них есть и необычные из козьего молока — «Бюш-де-Шевр», «Фромаж фре», «Томино ди Капра», «Капра Классико». Выпускает компания и свой брендовый продукт — угурт (аналог йогурта, но в угурте нет сухого молока, только натуральное и закваска).
В прошлом году холдинг произвел 1128 тонн органической молочной продукции. Основную часть составило коровье молоко — 486 тонн. На втором месте — сметана (204 тонны), на третьем — творог (197 тонн). Он выпустил также 152 тонны кисломолочной продукции (кефир, ряженка, угурт), 63 тонны масла, 13 тонн сливок и 1,4 тонны козьего сыра. В планах холдинга на 2026 год — произвести 1154 тонны органической продукции.
Кстати, «АгриВолга» уже была победителем Национального органического конкурса. В 2023 году холдинг получил приз в номинации «Ассортимент органической продукции».
Хлебом единым.
Компания «Черный хлеб» из Тульской области одержала победу в номинации «Экспортно ориентированный производитель органической продукции». Эта органическая ферма расположена в Алексинском районе. Здесь выращивают озимые — пшеницу, рожь, спельту (это древний вид пшеницы), ячмень и яровые: горох, овес, полбу, просо и гречиху. Продукция компании помимо самого зерна — мука, крупа, хлопья, отруби.
В 2019 году компания прошла сертификацию по стандартам стран Евросоюза и получила сертификат, позволяющий нанести на упаковку логотип Euro-leaf. С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий производство органической продукции. В декабре 2021 года компания подтвердила соответствие производства требованиям ГОСТ и вошла в единый государственный реестр производителей органической продукции.
— В тот момент, когда я начал этим заниматься, у меня родились дети. И я делал это в первую очередь для них и для себя. Компания начиналась как хобби и в процессе переросла в небольшое промышленное предприятие. И по сей день я сам, моя семья, моя теща каждый день печем из муки черный хлеб, готовим каши, гарниры, — пояснил «РГ» директор компании Павел Абрамов.
Так что здесь изначально занимались исключительно органикой. К слову, семенной материал таких экзотов, как спельта и полба, выращивают сами. По словам Павла Абрамова, 1,5 тысячи гектаров, на которых ведется работа, имеют органические сертификаты трех стран — России и еще двух. Но поначалу это были залежные земли, заросшие бурьяном и березками. Некоторые участки не обрабатывались десятилетиями, и пришлось провести серьезные работы по подготовке их к севу. К тому же агротехника при органическом земледелии имеет свои нюансы.
— Мы не можем, например, весной закультивировать землю и посеять, потому что тогда наши поля зарастут сорняком. Нам надо весной провести культивацию, потом спровоцировать сорняки, чтобы они проросли. После этого подождать, еще раз закультивировать и только потом посеять. А лучше три раза закультивировать перед посевом весной. Тогда будет меньше сорняков, а сорняк — главный враг в органическом земледелии, — рассказал глава органической фермы.
— Сейчас много говорят о перспективах сотрудничества с Китаем. Наверное, они есть, но еще посмотрим. Все же мы больше ориентированы на российский рынок, — подчеркнул директор органического производства.
Площадка для фермера.
Победителем в номинации «Будущее на полке: лучшая студенческая бизнес-модель развития производства органической продукции» стал представитель Белгородского государственного аграрного университета имени В. Я. Горина Евгений Зорин.
Он предложил на суд жюри разработку электронной торговой площадки, где производители органической продукции смогут представить свой товар и рассказать о нем, а потенциальные покупатели — выбрать продукты и сделать заказ. При этом, как уточнил сам автор разработки, такой органик-маркетплейс призван напрямую соединить производителя и потребителя, минуя длинную цепочку перекупщиков и оптовиков.
— Преимуществом торговой площадки станет цена на представленную там продукцию, — отметил Евгений Зорин. — Она будет совершенно прозрачной и более приемлемой, чем если бы товар шел к покупателю через перекупщиков.
Автор идеи просчитал, что такая прямая коммуникация между фермерами и теми, кто предпочитает органические продукты питания и товары, которые нельзя назвать массовыми, с одной стороны, сделает их более доступными, с другой — будет стимулировать популярность этого сектора агропромышленного комплекса.
— Конечно, каких-либо пунктов выдачи, подобных тем, что открыты известными торговыми площадками, на первом этапе не будет, — уточнил разработчик. — Но фермеры и покупатели смогут найти свой способ доставки, который будет удобен всем.