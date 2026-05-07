В Красноярском крае более 70 семей переедут из аварийного жилья в этом году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году более 70 семей переселят из аварийных домов за счет краевого бюджета. Общая площадь расселяемого жилья составляет 2,9 тысячи квадратных метров.

Источник: НИА Красноярск

На эти цели в рамках региональной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» направлено 200 млн рублей.

Переселение затронет сразу несколько территорий края. В Минусинске расселят пять квартир в четырех аварийных домах, в Лесосибирске — две квартиры в одном доме. В селе Верхнепашино новое жилье получат восемь семей, в селе Ермаковское — одна семья. В поселке Интикуль планируется расселение 55 индивидуальных жилых домов.

Чаще всего в список аварийных попадают здания, которые подвержены подтоплению грунтовыми водами и представляют опасность для проживания. Собственникам жилья предложат либо денежную компенсацию, либо квартиры на вторичном рынке.

В краевом Минстрое уточнили, что основная работа по расселению аварийного жилья ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». С 2025 по 2030 год в регионе планируется переселить около 21 тысячи человек из 377 тысяч квадратных метров аварийного фонда.