Казахстанцам уменьшат проценты по кредитам

С середины мая в Казахстане начнут действовать новые ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения по займам и микрокредитам.

Источник: EL.kz

Совместное постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком приняли новое постановление, которое вступает в силу с 16 мая. В документе прописаны изменения, касающиеся банковских кредитов, ипотеки и микрофинансовых организаций.

Какие ставки установлены?

  • Для беззалоговых банковских займов и микрокредитов установлен максимальный уровень годовой эффективной ставки вознаграждения в размере 46%.

  • По займам с обеспечением ставка будет ниже. Для кредитов с залогом установлен лимит на уровне 35%.

  • Для ипотечных жилищных кредитов максимальная ставка не должна превышать 25%.

Что изменится для микрокредитов?

  • Для краткосрочных микрокредитов сроком до 45 дней вводится отдельный порядок расчёта. Размер вознаграждения по таким займам ограничен ежедневной ставкой, которая не должна превышать 0,3%. При пересчёте в годовое выражение предел составит 179%.

  • Новые требования будут применяться не только при выдаче займа, но и при изменении условий договора, включая пересмотр процентной ставки или введение дополнительных комиссий.

Когда нормы начнут действовать?

  • Основная часть постановления вступит в силу в мае, однако отдельные положения начнут действовать с 1 июля.

  • Итоговая годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать установленные пределы независимо от дополнительных платежей и условий договора.

Дополнительная информация

El.kz также сообщал, что в Казахстане планируют ограничить долги и ужесточить условия кредитования.