Казахстанцам уменьшат проценты по кредитам

Совместное постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком приняли новое постановление, которое вступает в силу с 16 мая. В документе прописаны изменения, касающиеся банковских кредитов, ипотеки и микрофинансовых организаций.
Какие ставки установлены?
Для беззалоговых банковских займов и микрокредитов установлен максимальный уровень годовой эффективной ставки вознаграждения в размере 46%.
По займам с обеспечением ставка будет ниже. Для кредитов с залогом установлен лимит на уровне 35%.
Для ипотечных жилищных кредитов максимальная ставка не должна превышать 25%.
Что изменится для микрокредитов?
Для краткосрочных микрокредитов сроком до 45 дней вводится отдельный порядок расчёта. Размер вознаграждения по таким займам ограничен ежедневной ставкой, которая не должна превышать 0,3%. При пересчёте в годовое выражение предел составит 179%.
Новые требования будут применяться не только при выдаче займа, но и при изменении условий договора, включая пересмотр процентной ставки или введение дополнительных комиссий.
Когда нормы начнут действовать?
Основная часть постановления вступит в силу в мае, однако отдельные положения начнут действовать с 1 июля.
Итоговая годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать установленные пределы независимо от дополнительных платежей и условий договора.
