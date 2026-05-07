Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 7 мая

Национальный банк скорректировал курсы валют на 7 мая, четверг. Так, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, ощутимо подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 7 мая, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8258 белорусского рубля, 1 евро — 3,3274 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7770 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в среду, 6 мая, курс доллара стал ниже, курс евро заметно увеличился и курс российского рубля прибавил вес в валютной корзине в четверг, 7 мая. Сильнее, как говорилось выше, в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0047 белрубля, курс евро увеличился на 0,0190 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0043 белрубля.
