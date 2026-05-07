В России зафиксировали первую дефляцию в 2026 году из-за снижения цен на овощи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Впервые в 2026 году отмечена дефляция — индекс потребительских цен за неделю составил 99,98%. Об этом сообщили в Росстате.

По данным ведомства, основное влияние на снижение цен оказала плодоовощная продукция. В среднем она подешевела на 2,7%.

Сильнее всего снизилась стоимость огурцов — на 11,6%. Также подешевели помидоры (на 7,5%), бананы (на 0,5%) и яблоки (на 0,1%).

Кроме овощей и фруктов, небольшое снижение цен зафиксировано на ряд продуктов: яйца, колбасу, рис, мясные изделия, соль, молоко, сливочное масло, макароны и печенье — в пределах 0,1−1%.

При этом некоторые овощи, наоборот, подорожали. Капуста выросла в цене на 2,8%, лук — на 1,3%, свёкла и морковь — примерно на 1%.

Неделей ранее в стране фиксировалась небольшая инфляция на уровне 0,05%, сообщили в ИА «Север-Пресс».