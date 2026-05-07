Молдавия выставит России счет после повреждения ЛЭП

ЛЭП Исакча — Вулканешты была отключена 24 марта. Она обеспечивает от 60% до 70% потребления электричества республики. Власти Молдавии говорили, что отключение произошло после ночных атак на электроэнергетическую инфраструктуру Украины. На фоне отключения ЛЭП в Молдавии вводили режим ЧП в энергетике на 60 дней. 28 марта власти сообщили о завершении работ по восстановлению линии.