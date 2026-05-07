В Самаре десяток яиц подешевел до 58 рублей

В Самаре в одной из торговых сетей заметно снизились цены на куриные яйца. В среду, 6 мая, десяток яиц второй категории продавали за 58 рублей. Яйца первой категории стоили 77 рублей, а отборные — 99 рублей за десяток. Об этом сообщил корреспондент «ГТРК-Самара» по итогам мониторинга цен.