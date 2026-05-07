В Самаре десяток яиц подешевел до 58 рублей

В Самаре цены на куриные яйца снизились после предпраздничного роста.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в одной из торговых сетей заметно снизились цены на куриные яйца. В среду, 6 мая, десяток яиц второй категории продавали за 58 рублей. Яйца первой категории стоили 77 рублей, а отборные — 99 рублей за десяток. Об этом сообщил корреспондент «ГТРК-Самара» по итогам мониторинга цен.

«Перед Пасхой этот продукт в Самаре стоил заметно дороже. Яйца второй категории продавали по 72 рубля за десяток, а первой — по 84 рубля. Цены не только вернулись к прежнему уровню, но и стали ниже», — говорится в сообщении.

Снижение стоимости заметно для покупателей, так как яйца остаются одним из самых востребованных продуктов. При этом речь идет о ценах в конкретной торговой сети. В других магазинах стоимость может отличаться.