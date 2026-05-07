Аэропорт Домодедово приостановил работу из-за атаки БПЛА

В московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.
С ночи силы ПВО уничтожили 11 беспилотников, летевших на Москву, сообщал мэр города Сергей Собянин. Ранее из-за атаки БПЛА ограничения на полеты ввели в двух других столичных аэропортах — Шереметьево и Внуково. Во Внуково задержали вылет минимум 20 авиарейсов.
