Минфин ждет от «Нижегородавтодора» поручений на расходование денег

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД) не смогло добиться ареста 240 миллионов рублей, находящихся на казначейском счете компании «Нижегородавтодор», которая находится в процессе банкротства. Об этом сообщили в «Коммерсантъ» «Коммерсантъ».
Ранее эта фирма являлась ведущим подрядчиком в регионе. В настоящее время ГУАД ведет судебные разбирательства с министерством финансов, стремясь взыскать предоплаты, которые подрядчик не отработал по государственным контрактам.
Эти средства необходимы для проведения новых торгов и завершения дорожных работ, начатых в различных районах области. Министерство финансов, в свою очередь, заявляет об отсутствии распоряжений от руководства обанкротившейся компании относительно погашения задолженностей.
Тем не менее, в ГУАД уверены, что спорный вопрос может быть разрешен без прямого участия банкрота. Этот нестандартный конфликт между государственным заказчиком и региональными финансовыми органами из-за неиспользованных средств, возможно, приведет к задержкам в проведении ремонтных работ на дорогах, однако официальные представители власти пока эту информацию не комментируют.
Ранее сообщалось, что Нижегородской области спишут почти 16,7 млрд рублей бюджетных кредитов.