Минфин ждет от «Нижегородавтодора» поручений на расходование денег

В ГУАД уверены, что спорный вопрос может быть разрешен без прямого участия банкрота.

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД) не смогло добиться ареста 240 миллионов рублей, находящихся на казначейском счете компании «Нижегородавтодор», которая находится в процессе банкротства. Об этом сообщили в «Коммерсантъ» «Коммерсантъ».

Ранее эта фирма являлась ведущим подрядчиком в регионе. В настоящее время ГУАД ведет судебные разбирательства с министерством финансов, стремясь взыскать предоплаты, которые подрядчик не отработал по государственным контрактам.

Эти средства необходимы для проведения новых торгов и завершения дорожных работ, начатых в различных районах области. Министерство финансов, в свою очередь, заявляет об отсутствии распоряжений от руководства обанкротившейся компании относительно погашения задолженностей.

Тем не менее, в ГУАД уверены, что спорный вопрос может быть разрешен без прямого участия банкрота. Этот нестандартный конфликт между государственным заказчиком и региональными финансовыми органами из-за неиспользованных средств, возможно, приведет к задержкам в проведении ремонтных работ на дорогах, однако официальные представители власти пока эту информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области спишут почти 16,7 млрд рублей бюджетных кредитов.