Розничные продажи крепкого алкоголя в апреле выросли почти на 5%

Основной причиной роста спроса участники рынка называют переориентацию потребителей на более дешевую водку на фоне заметного удорожания других категорий. С начала года минимальные розничные цены (МРЦ) на водку были повышены на 17% (до 409 ₽ за бутылку 0,5 л), тогда как бренди подорожало на 28% (до 605 ₽), а коньяк и виски — на 16% (до 755 ₽). Покупатели также экономят, переключаясь с вина и пивных напитков на крепкий алкоголь: продажи тихого вина в январе—апреле сократились на 1,9%, а плодовой продукции — почти на 40%.