«Это символ уверенности в будущем»: сотрудникам МВД вручили ключи от новых квартир при поддержке Токаева

Поздравление министра внутренних дел Ержана Саденова
Министр внутренних дел Ержан Саденов поздравил ветеранов, гостей и личный состав с праздником. Он отметил, что этот день — не только часть истории, но и большая ответственность.
«Этот день — не только часть нашей истории, но и большая ответственность. Великая Победа — это подвиг народа, а мирная жизнь — результат этого героизма. Наш главный принцип — Закон и Порядок. Это не просто лозунг, а ежедневная работа. Уважаемые коллеги, доверие народа — наша главная ценность. Желаю всем успехов, крепкого здоровья и благополучия вашим семьям. Пусть ваш труд будет плодотворным. С праздником!».
Поздравление заместителя командира специального отряда быстрого реагирования ДП Жамбылской области Виталия Мирошниченко
В ходе мероприятия были отмечены мужество, самоотверженность и верность присяге сотрудников органов внутренних дел.
«Хочу поздравить всех сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, военнослужащих и ветеранов с праздниками — 7 Мая и 9 Мая. Ветеранам желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни, а действующим сотрудникам — с честью и достоинством нести службу на благо страны».
Вручение ключей от новых квартир
При поддержке главы государства сотрудникам полиции были вручены ключи от новых квартир.
«Хочу выразить искреннюю благодарность от себя и своей семьи главе нашего государства, а также нашему министру за внимание к сотрудникам и реальную поддержку в решении социальных вопросов. Получение ключей от собственной квартиры — это важное событие для каждой семьи, символ стабильности, благополучия и уверенности в будущем».
Выступление старшего инспектора Комитета миграционной службы МВД Айнур Байгеленовой
На торжественном мероприятии выступила старший инспектор Комитета миграционной службы МВД Айнур Байгеленова, которая служит в органах внутренних дел уже более 20 лет и является многодетной мамой.
«Сегодня мой труд получил высокую оценку, и наша семья получила собственное жилье. Это очень важное событие для нас. В дальнейшем я готова так же честно и преданно продолжать службу».
Праздничный концерт
Торжественная церемония завершилась праздничным концертом, на котором выступили звезды казахстанской эстрады в честь сотрудников, ежедневно несущих службу.
