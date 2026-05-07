Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 мая

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 7 мая 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 463,41 тенге; евро — 546,27 тенге; российский рубль — 6,18 тенге; китайский юань — 68,04 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.

Курс евро:

538,01 тенге на покупку, 548,01 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,95 тенге на покупку, 6,25 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

463,64 тенге на покупку, 465,79 тенге на продажу.

Курс евро:

543,08 тенге на покупку, 548,52 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,99 тенге на покупку, 6,12 тенге на продажу.

