Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 мая

По состоянию на 7 мая 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 463,41 тенге; евро — 546,27 тенге; российский рубль — 6,18 тенге; китайский юань — 68,04 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
460 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.
Курс евро:
538,01 тенге на покупку, 548,01 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,95 тенге на покупку, 6,25 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
463,64 тенге на покупку, 465,79 тенге на продажу.
Курс евро:
543,08 тенге на покупку, 548,52 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,99 тенге на покупку, 6,12 тенге на продажу.