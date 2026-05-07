Майский шашлык обойдется красноярцам дороже привычного

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Эксперты Института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета проанализировали, во сколько в 2026 году обходится традиционный майский шашлык. По их данным, отдых на природе стал заметно дороже по сравнению с прошлым годом.
Согласно расчетам Руспродсоюза, базовая порция мяса (1,5 кг на семью из четырех человек) изменилась в цене следующим образом:
куриный шашлык — около 415,9 рубля (+3,8% за год);
свиной шашлык — примерно 667,3 рубля (+4,7%);
баранина — около 1219 рублей (незначительное снижение на 0,5%).
Отдельно эксперты отмечают, что маринад для мяса подешевел на 4,4% благодаря снижению цен на репчатый лук.
При этом сильнее всего выросли цены на сопутствующие товары. Мангал подорожал примерно на 8%, шампуры — на 20%. В итоге «шашлычный набор» с нуля (мясо, уголь, розжиг, мангал и шампуры) в среднем обойдется около 5 тысяч рублей.
Экономисты СФУ отмечают, что рост цен на мясо остается в пределах инфляции, однако дополнительные расходы на инвентарь заметнее увеличивают итоговую стоимость пикника.
При этом специалисты не ожидают снижения интереса к традиционным выездам на природу — для многих россиян майские шашлыки остаются способом провести время с близкими.