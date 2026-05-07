Доллар может упасть до 51 рубля: эксперт рассказал, почему растет российская валюта

Российский рубль укрепился после решения Минфина возобновить с пятницы, 8 мая, операции по бюджетному правилу. Объявленные объемы ежедневных покупок валюты и золота составят 5,8 млрд рублей, что оказалось значительно ниже ожиданий участников рынка. Инвесторы рассчитывали на более масштабные интервенции, поэтому реакцией стало усиление российской валюты. Об этом пишет РБК.
На фоне укрепления рубля управляющий активами Роман Андреев выступил с резонансным прогнозом. По его мнению, в перспективе курс доллара способен опуститься до 51 рубля.
Специалист уточнил, что точные сроки такого сценария предсказать невозможно, поскольку современные рынки стали значительно более спекулятивными, а привычные экономические циклы фактически перестали работать. Любые коррекции, как считает Андреев, теперь растягиваются на длительное время из-за активности крупных игроков.
Главной причиной потенциального роста рубля аналитик назвал долгосрочное ослабление доллара как мировой резервной валюты. Индекс доллара DXY находится в нисходящем тренде с 1984 года и сейчас приблизился к критическим уровням поддержки. В случае их пробоя американская валюта может столкнуться с резким падением.
Андреев также отметил, что США становится все сложнее «экспортировать» инфляцию в мировую экономику. По его мнению, главным фактором устойчивости доллара остается доверие инвесторов. Если оно будет утрачено, капитал может начать массово перетекать в золото, что усилит давление на американскую валюту.
Ранее эксперты называли жесткую денежно-кредитную политику одной из причин очередного усиления позиций рубля. Дело в том, что высокие ставки делают активы в рублях привлекательнее по сравнению с зарубежными.