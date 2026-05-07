В Татарстане изымут земли под строительство дороги в Мензелинском районе

Правительство Татарстана утвердило изъятие земельных участков под строительство дороги регионального значения. Трасса пройдет по маршруту «М-7 “Волга” — Коноваловка» — Старая Ашпала в Мензелинском районе.
В зону изъятия попали участки общей площадью 855 квадратных метров. Они входят в состав сельскохозяйственных угодий размером 241 тысяча квадратных метров. Земли находятся в собственности ООО «Тукаевская земельная компания» и ООО «Камский бекон» и расположены на территории Коноваловского сельского поселения.
Собственникам выплатят возмещение за изъятые наделы. Кадастровые работы и расчёт компенсаций выполнит государственное учреждение «Главтатдортранс». Если владельцы откажутся подписывать соглашения в установленный срок, дело передадут в суд.
