Нижегородская область показала рекордный прирост госзакупок лекарств в 2026

В начале 2026 года Нижегородская область продемонстрировала беспрецедентный рост в сфере государственных закупок медикаментов. Об этом рассказали в MAX-канале «Бокал прессека».

Этот регион достиг лидирующих позиций, заняв первое место среди десяти ведущих субъектов Российской Федерации по динамике увеличения закупок. Объем поставок превысил показатели предыдущего года на 162% за тот же временной промежуток.

В общегосударственном рейтинге организаций, осуществляющих государственные закупки лекарственных средств, Нижегородская область уверенно занимает пятое место.

Общая сумма, потраченная на закупку медикаментов для государственных нужд в период с января по март 2026 года, достигла приблизительно 8,8 миллиарда рублей. Доля Нижегородской области в общем объеме государственных закупок фармацевтической продукции составила 4%.

В первом квартале 2026 года наибольшим спросом пользовались вакцина от гриппа.

Ранее нижегородцы потратили 42,6 млн рублей на лечение импотенции с начала 2026.