Новый завод металлообработки построят в ОЭЗ «Авангард»

На заседании областного инвестиционного комитета поддержали проект по строительству производственного комплекса металлообработки для систем витражного и оконного остекления. Новое предприятие предполагается к размещению на территории особой экономической зоны «Авангард».
Общий объем инвестиций в проект составит порядка 300 миллионов рублей. На производстве будет создано более 100 новых рабочих мест с достойной заработной платой.
Реализация проекта позволит обеспечить региональные строительные компании качественными конструкциями для остекления зданий, сократить логистические издержки и снизить зависимость от поставок из других субъектов Российской Федерации.
Особая экономическая зона «Авангард» предоставляет резидентам меры государственной поддержки, включая налоговые льготы, упрощённые процедуры подключения к инфраструктуре и сопровождение на всех этапах реализации инвестиционных проектов.
Специалисты отмечают, что развитие производств с высокой добавленной стоимостью способствует диверсификации региональной экономики и повышению квалификации местных кадров. Обучение сотрудников будет организовано в сотрудничестве с профильными учебными заведениями области.
Строительство комплекса планируется начать после завершения проектно-изыскательских работ и получения необходимой разрешительной документации. Сроки ввода предприятия в эксплуатацию будут определены с учётом технологических особенностей производственного цикла.