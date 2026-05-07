Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый завод металлообработки построят в ОЭЗ «Авангард»

Инвесткомитет одобрил проект на 300 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

На заседании областного инвестиционного комитета поддержали проект по строительству производственного комплекса металлообработки для систем витражного и оконного остекления. Новое предприятие предполагается к размещению на территории особой экономической зоны «Авангард».

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 300 миллионов рублей. На производстве будет создано более 100 новых рабочих мест с достойной заработной платой.

Реализация проекта позволит обеспечить региональные строительные компании качественными конструкциями для остекления зданий, сократить логистические издержки и снизить зависимость от поставок из других субъектов Российской Федерации.

Особая экономическая зона «Авангард» предоставляет резидентам меры государственной поддержки, включая налоговые льготы, упрощённые процедуры подключения к инфраструктуре и сопровождение на всех этапах реализации инвестиционных проектов.

Специалисты отмечают, что развитие производств с высокой добавленной стоимостью способствует диверсификации региональной экономики и повышению квалификации местных кадров. Обучение сотрудников будет организовано в сотрудничестве с профильными учебными заведениями области.

Строительство комплекса планируется начать после завершения проектно-изыскательских работ и получения необходимой разрешительной документации. Сроки ввода предприятия в эксплуатацию будут определены с учётом технологических особенностей производственного цикла.