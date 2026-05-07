Продажи алкогольных напитков растут на фоне снижения производства

В период с января по апрель 2026 года в России наблюдается снижение объёмов производства алкоголя, особенно вина, пива и плодовой продукции, при этом розничные продажи демонстрируют положительную динамику. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным Росалкогольтабакконтроля, за год общее производство алкоголя сократилось на 3,6% до 318,4 млн дал. Без учёта пива спад составил ещё больше — 7,2%.
Выпуск винодельческой продукции сократился наиболее значительно: виноградные вина — на 10,4%, игристые вина — на 6,7%л, плодовая продукция — на 18,3%.
Пивной рынок также сократился: пиво — на 2,9% до 273,8 млн дал, пивные напитки — на 5,6% до 14,6 млн дал.
Производство крепкого алкоголя было разнонаправленным: водка — сокращение на 3,8% до 21,4 млн дал, коньяк — сокращение на 7,1% до 2,7 млн дал. А вот ликёроводочных изделий стали производить больше на 12,6% — до 5,1 млн дал. Производство сидра, пуаре и медовухи увеличилось на 15,8%, до 3,3 млн дал.
Розничные продажи, однако, выросли на 0,26% до 274,6 млн дал, без учёта пива — на 0,8% до 64,1 млн дал. Продажи пива и пивных напитков сократились на 0,7% до 205,4 млн дал и на 3,2% до 5,1 млн дал соответственно.
Наибольший рост наблюдался в сегменте крепкого алкоголя: водка — на 2,9%л, коньяк — на 1,7%, ликёроводочные изделия — на 11,4%. Продажи продукции с содержанием алкоголя свыше 9% увеличились на 3,6%.
Спрос на сидр, пуаре и медовуху вырос на 14,8%, что связано с заменой слабоалкогольных напитков, на которые повысили акцизы.
Продажи тихих вин снизились на 1,8% до 17,6 млн дал, игристых вин — выросли на 2,4% до 7,9 млн дал.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отмечает, что перераспределение спроса связано с ценовыми факторами и налоговыми изменениями. Потребители выбирают более доступные варианты, такие как сидр и ликёроводочные изделия. Рост цен на вино привёл к переключению на другие виды алкоголя. Общее потребление алкоголя остаётся стабильным, а рост продаж связан с легализацией рынка.
