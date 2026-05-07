В Национальном банке сообщили, что происходит с продажей валюты в Беларуси в начале мая 2026.
По данным Нацбанка, в апреле физические лица и компании продали на внутреннем рынке валюты на 568 миллионов долларов больше, чем купили. В итоге юрлица впервые в 2026 году стали чистыми продавцами валюты.
Юрлицами-резидентами за апрель было продано 339,9 миллиона долларов в эквиваленте. Ранее они четыре месяца подряд оставались чистыми покупателями валюты. В марте, например, компаниями было куплено валюты на 440,6 миллиона долларов больше, чем продано. В сумме покупок валюты юрлицами за месяц было совершено на сумму 3,655 миллиарда долларов, а продаж — на 3,995 миллиарда.
Физические лица в апреле продали банкам валюты на 228,1 миллиона долларов больше, чем купили. Таким образом белорусы остаются чистыми продавцами еще с марта 2025 года.
В течение апреля физлица купили иностранной валюты на 1,1187 миллиарда долларов в эквиваленте, а продали — на 1,415 миллиарда. В сумме за январь-апрель белорусы продали валюты на 5 миллиардов долларов, а купили — на 4,36 миллиарда. Чистая продажа с начала года составила 642,7 миллиона долларов, в то время как год назад эта цифра составляла 237,7 миллиона долларов.
