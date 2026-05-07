Что происходит с продажей валюты в Беларуси в начале мая 2026

В течение апреля физлица купили иностранной валюты на 1,1187 миллиарда долларов в эквиваленте, а продали — на 1,415 миллиарда. В сумме за январь-апрель белорусы продали валюты на 5 миллиардов долларов, а купили — на 4,36 миллиарда. Чистая продажа с начала года составила 642,7 миллиона долларов, в то время как год назад эта цифра составляла 237,7 миллиона долларов.